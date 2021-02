Stiri pe aceeasi tema

- Cazurile de Covid-19 in evoluție in județul Suceava au ajuns, marți, la 1.029, iar numarul localitaților fara nici un caz a scazut de la 17 la 15. Alte 20 de localitați au cate un caz in evoluție, 32 au sub cinci cazuri, 30 au sub zece cazuri, iar 17 au peste zece cazuri in evoluție. In municipiul…

- Numarul de cazuri de Covid-19 in evoluție in județul Suceava a scazut, sambata, la 953, dupa ce in ultimele saptamani a fost peste 1.000. Conform distribuției cazurilor Covid-19 pe unitați administrativ teritoriale, din cele 114 unitați administrativ teritoriale 14 nu au niciun caz de infecție ...

- Mai mult de 10 cazuri de Covid-19 in evoluție sunt, la aceasta data, in 19 localitați din județul Suceava, din cele 114 existente. Conform distribuției cazurilor Covid-19 pe unitați administrativ-teritoriale, 15 UAT nu au niciun caz de infecție Covid-19 in evoluție, 15 au cate un caz in evoluție, ...

- Distribuția cazurilor de Covid-19 in evoluție in localitațile județului Suceava, transmisa, luni, de Prefectura, arata ca, din cele 114 unitați administrativ-teritoriale, 4 nu au niciun caz de infecție Covid-19 in evoluție. In 9 UAT exista la aceasta data cate un caz in evoluție, 31 au sub cinci ...

- Numarul cazurilor de Covid-19 in evoluție la aceasta data, in județul Suceava, este de 1.813. Conform distribuției cazurilor Covid-19 pe unitați administrativ teritoriale, din cele 114 unitați administrativ teritoriale 4 nu au niciun caz de infecție Covid-19 in evoluție, 9 au cate un caz in ...

- Numarul total al cazurilor de infecție Covid-19 in evoluție in județul Suceava a ajuns la 1727, asta in condițiile in care in intervalul 12-13 noiembrie, orele 10,00 au fost internate 25 de persoane diagnosticate cu Covid-19, in aceeași perioada de timp fiind externate 30 persoane declarate ...

- Distribuția cazurilor Covid-19 in cele 114 unitați administrativ-teritoriale din județul Suceava arata ca doar 7 au mai ramas fara niciun caz de infecție Covid-19 in evoluție. 11 dintre acestea au cate un caz in evoluție, 35 au sub cinci cazuri in evoluție, 28 au sub zece cazuri in evoluție, iar 33…

- Doar 5 localitați din cele 114 din județul Suceava mai sunt fara nici un caz de Covid-19 in evoluție. Conform distribuției cazurilor pe unitați administrativ teritoriale, 13 au cate un caz in evoluție, 33 au sub cinci cazuri in evoluție, 28 au sub zece cazuri in evoluție, iar 35 au peste zece ...