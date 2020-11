11 județe din țara sunt, pana la ora 14.00, sub avertizare Cod galben de ninsori și vant puternic. Potrivit ANM, sunt vizate județele Salaj, Cluj, Alba, Hunedoara, Caraș-Severin, Mehedinți, Sibiu, Valcea, Brașov, Argeș și Dambovița. In aceste zone se vor semnala ninsori moderate cantitativ și intensificari ale vantului in zona montana. In cea mai […] Articolul 11 județe, inclusiv din vestul țarii, sub cod galben de ninsori și vant puternic a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .