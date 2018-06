11 IUNIE: ZIUA PORUMBULUI

Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (26 de ani), campioana de la Roland Garros, va reveni in Romania luni, 11 iunie, cu o cursa Tarom, la ora 16:15. Liderul mondial va fi așteptata la Salonul Oficial al Aeroportului Internațional "Henri Coanda" de conducerea FRT și de președintele Federației, George Cosac, informeaza site-ul…

- Federația Romana de Tenis jubileaza, dupa ce Simona Halep a cucerit la Roland Garros primul ei titlu de Mare Șlem. FRT a titrat pe site-ul sau oficial: “Simona Halep este Regina tenisului mondial: Campioana la Roland Garros si nr. 1 WTA”. “Simona Halep are lumea la picioare: este noua campioana de la…

- Simona Halep a declarat ca si-a implinit un vis in capitala Frantei. "Vreau sa va multumesc tuturor. A fost minunat. In ultimul game am simtit ca nu mai pot respira. Am facut tot ce am putut. E uluitor. Am visat la acest moment de cand am inceput sa joc tenis. Sunt foarte fericita ca s-a intamplat…

- Simona Halep, 26 de ani, numarul 1 mondial, a caștigat finala de la Roland Garros cu americanca Sloane Stephens, pe care a invins-o in trei seturi, 3-6, 6-4, 6-1.Victoria vine la 40 de ani dupa ce Virginia Ruzici a reușit aceeași performanța in 1978.

- La zece ani si o zi, Halep va incerca sa triumfe si la senioare, in finala de azi cu Sloane Stephens. In 2008, ea a invins-o in finala pe Elena Bogdan, de care a trecut cu in trei seturi, 6-4, 6-7, 6-2. Iata ce spunea Simona la vremea respectiva: „A fost un meci foarte important pentru [...]

- Sunt atatea brate sus, in tribuna, incat este greu sa vezi ce se intampla in loja Simonei, sau pe teren. Dar gesturile Simonei sunt clare: o miscare sacadata, repetata din brate, la nivelul pieptului. Cu ciateva secunde mai inainte, aceste brate erau sus in aer. Sus de tot. Simona Halep s-a calificat…

- Simona Halep, locul 1 WTA, s-a calificat in sferturile turneului de la Roland Garros dupa ce a trecut categoric de Elise Mertens, locul 16 WTA, scor 6-2, 6-1. (Detalii aici) Simona Halep va juca in sferturi cu invingatoarea partidei Angelique Kerber - Caroline Garcia. Jocul Simonei Halep a fost la cel…

- Dupa o saptamana de tranziție la Stuttgart (are o suprafața mult mai rapida decat ce exista in mod normal pe ), sezonul de zgura incepe cu adevarat pentru fete la Madrid, acolo unde vom avea o intrecere "Premier Mandatory" in ceea ce le privește pe femeie și Masters pentru barbați. Campioana ultimelor…