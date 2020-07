Stiri pe aceeasi tema

- Peste 11.000 de absolvenți de liceu și-au depus online dosarele de admitere la programele de licența oferite de Universitatea “Transilvania” Brașov, pentru anul universitar 2020-2021. Universitatea Transilvania inregistreaza in acest an, cel mai mare numar de candidați inscriși, din ultimul deceniu.…

- O data cu afisarea repartizarii computerizate, ieri s a scris "ultimul act" al admiterii 2020 in liceele constantene. O admitere desfasurata cu tensiuni in plus fata de cele obisnuite, din cauza contextului pandemic traversat si de Romania. Generatia "cu masti" a ridicat stacheta ultimei medii, conform…

- Ziarul Unirea 63 din cei 120 de elevi admisi in acest an la Colegiul National Militar “Mihai Viteazul” din Alba Iulia sunt fete. Cu ce medii s-a intrat Colegiul a anunțat ca “120 de elevi din 24 de judete si din municipiul Bucuresti au fost admisi in acest an in Colegiul National Militar ‘Mihai Viteazul’…

- De astazi pana in 15 iulie, absolventii de liceu care au Bacalaureatul luat se pot inscrie la cele 18 facultați ale Universitații Transilvania, care are 100 de programe de licenta. Pentru admiterea in anul universitar 2020-2021, Universitatea Transilvania din Brașov scoate la concurs 2.850 de locuri…

- Dupa recorectare, doi absolvenți au obținut 10 „curat”, note maxime la examenul maturitații Duminica au fost afișate rezultatele finale la examenul de Bacalaureat 2020. In toata tara au fost 62.840 de contestatii, peste 59.000 de lucrari cu note modificate, numar fara precedent in istoria…

- Patru elevi din județul Brașov au fost eliminați, luni, din examenul de Bacalaureat dupa ce au fost prinși incercand sa fraudeze la proba de limba romana. Conform metodologiei, aceștia nu mai au voie sa susțina examenul anul acesta. Conform reprezentanților Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Brașov,…

- Rezultatele la Evaluare Naționala 2020, centralizate de Ministerul Educației arata ca 76,1% dintre candidați au reușit sa obțina cel puțin media cinci. Un numar de 839 de elevi au reușit sa incheie examenul cu media 10. Cei nemulțumiți de rezultat pot depune contestații. Astfel, din cei 160.468 de candidati…

- Pentru admiterea in anul universitar 2020-2021, Universitatea Transilvania din Brașov va scoate la concurs 2.850 de locuri finanțate de la buget și 3.200 de locuri in regim cu taxa pentru studii universitare de licența cu frecvența, iar pentru invațamant la distanța sau cu frecvența redusa peste 1.300…