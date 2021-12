11 decembrie: Eveniment caritabil, la Sebeș. Târg de Crăciun organizat în fața Bisericii Evanghelice 11 decembrie: Eveniment caritabil, la Sebeș. Targ de Craciun organizat in fața Bisericii Evanghelice La Sebeș va avea loc sambata, 11 decembrie, un eveniment caritabil organizat sub forma unui Targ de Craciun. Incepand cu ora 10:00, cetațenii sunt așteptați in fața Bisericii Evanghelice cu muzica live, turta dulce, vin fiert, voie buna și multe alte surprinze. Potrivit organizatorilor, Trupa de dansuri sasești Sebeș, toți banii stranși vor fi donați […] Citește 11 decembrie: Eveniment caritabil, la Sebeș. Targ de Craciun organizat in fața Bisericii Evanghelice in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un pian, o chitara și doua voci. Artiștii Catalin Stepa și Aurelian Epuraș lanseaza o invitație la un spectacol care se anunța a fi unul plin de sentimente. „Sinestezii – este un concept de spectacol nascut din colaborarea dintre Catalin Stepa și Aurelian Epuraș, un spectacol care se…

- Fie ca este vorba de fragedele fripturi sau ca vrem sa incercam niște preparate care conțin mai multe legume, trebuie sa fim atenți la modurile de preparare. Chiar și cele mai sanatoase fructe și legume se pot tranforma in adevarate bombe calorice atunci cand le combinam greșit.Mere caramelizateMerele…

- VIDEO: E fain la Cluj și la Sibiu. S-au deschis targurile de Craciun. ”Roata panoramica” este cea mai cautata atracție Vineri s-au deschis targurile de Craciun de la Sibiu și din Cluj-Napoca. Accesul este permis doar pe baza certificatului verde. La Sibiu, Targul de Craciun din Piata Mare este fi deschis…

- Apropierea Sarbatorilor de iarna determina creșteri semnificative de vanzari in magazinele care propun produse ce pot fi oferite cadou de Craciun. Un segment care se bucura de avans tot mai semnificativ pe piața de retail este cel de coșuri cadou gourmet - acele pachete cadou cu produse alimentare și…

- Aproape 600 de focare de pesta porcina sunt active, in prezent, in tara noastra, ceea ce reprezinta o adevarata tragedie pentru proprietarii de suine, dar si o provocare pentru industria carnii, in general. Potrivit producatorilor, peste 500.000 de exemplare au fost sacrificate pana acum, iar specialistii…

- E cel mai cunoscut vlogger din Romania, e cantareț, dar și actor și, mai nou, co-producator. Selly a vorbit despre ultimul proiect al sau alaturi de 5GANG, trupa care se destrama . Lanseaza un nou film chiar in luna decembrie a acestui an, unul in care au investit sute de mii de euro. Este vorba despre…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Eduard Novak, a afirmat, marti, ca intentioneaza sa-l invite pe jucatorul de tenis numarul 1 mondial Novak Djokovic in Romania, la un eveniment caritabil pentru sprijinirea tenismenilor in scaun rulant. "Noi ne bucuram ca tatal ei este roman, dar Emma Raducanu a crescut…

- Sambata, ora 17.00, CS Ocna Mureș – Avantul Reghin | Ocnamureșenii, a a doua reprezentație interna consecutiva CS Ocna Mureș a inceput perfect a doua stagiune consecutiva petrecuta pe a treia scena fotbalistica. La debutul sub comanda antrenorului Paul Ciuca gruparea din orașul salin a depașit un obstacol…