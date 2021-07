11 bărbaţi înarmaţi, reţinuţi după un incident cu poliţia Unsprezece barbati puternic inarmati si imbracati in uniforme militare au fost retinuti sambata in apropiere de Boston, in statul Massachusetts (nord-estul SUA), dupa ce ar fi fugit de politie si ar fi determinat inchiderea unei importante autostrazi pentru a-si negocia predarea. Potrivit presei locale, indivizii au declarat ca sunt membri ai unei organizatii numite Rise of the Moors si, potrivit autoritatilor, nu recunosc legile americane, dar sustin ca sunt pasnici, noteaza EFE. Doi dintre barbati au fost dusi in arest in zori, in timp ce politistii au negociat cu liderii, in incercarea de a… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Incepand de azi, 1 iulie, Poliția de Frontiera verifica autenticitatea și valabilitatea certificatelor digitale privind vaccinarea, testarea sau vindecarea. Cu sprijinul STS, polițiștii de frontiera din toate punctele vamale au fost dotați cu aparatura necesara scanarii codului QR de pe certificatele…

- Politisti germani au agresat jurnalisti in timpul unei manifestatii la Dusseldorf impotriva unui proiect legislativ al parlamentului landului Renania de Nord – Westfalia privind demonstrațiile, potrivit Agerpres. Un fotograf al agentiei dpa a relatat ca politistii l-au lovit de mai multe ori cu un…

- Ministerul Tineretului și Sportului a lansat in dezbatere publica proiectul legii descentralizarii prin care se dorește transferul competențelor exercitate in prezent de casele de cultura ale studenților, direcțiile județene pentru sport și tineret și Direcția pentru Sport și Tineret a Municipiului…

- Ieri, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Dej au reținut pentru 24 de ore doi barbați de 26 și 37 de ani, din municipiul Dej, respectiv comuna Leordina, județul Maramureș, cercetați pentru comiterea infracțiunilor de tulburarea ordinii și liniștii publice și amenințare. In jurul orei 14.40, in…

- Politia marina australiana a eliberat un exemplar tanar de balena cu cocoasa ramas captiv duminica seara in plase de pescuit si plute, in largul coastelor orasului Sydney, informeaza Reuters. Politia a trimis un elicopter de cautare in apele din apropierea zonei Bondi Beach dupa ce mai multe persoane…

- O scrisoare-manuscris a lui Albert Einstein continand celebra sa ecuatie E=mc2 a teoriei relativitatii a fost vanduta la o licitatie in Statele Unite. Suma este neașteptata. S-a vandut pentru 1,2 milioane de dolari, de aproape trei ori mai mult decat se asteptau organizatorii licitatiei, potrivit EFE.…

- Doua fete din Rusia au dat foc la 195 de tone de paie, provocand daune extinse, in timp ce incercau sa realizeze un videoclip pe TikTok, informeaza DPA. Politia a declarat in dimineata zilei de sambata ca incendiul a scapat de sub control dupa ce mai multor fire de paie li s-a dat foc. Aproximativ 195…

- Doi barbati din Dambovita au fost retinuti, fiind suspectati de rapirea unei tinere de 28 de ani din localitatea buzoiana Padina. Aceasta este sotia unuia dintre suspecti, care plecase insa de doua luni de acasa, din cauza violențelor la care era supusa. Potrivit anchetatorilor, tanara de 28 de ani…