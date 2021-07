Stiri pe aceeasi tema

- Unsprezece barbati puternic inarmati si imbracati in uniforme militare au fost retinuti sambata in apropiere de Boston, in statul Massachusetts (nord-estul SUA), dupa ce ar fi fugit de politie si ar fi determinat inchiderea unei importante autostrazi pentru a-si negocia predarea. Potrivit presei locale,…

- Politistii din cadrul Sectiei nr. 8 Politie Rurala Letcani, cu sprijinul Serviciului de Actiuni Speciale Iasi, au efectuat doua perchezitii domiciliare, in comuna Dumesti, in cadrul unui dosar penal in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de talharie calificata. Din investigatiile…

- Doi dintre cei trei invizi care au batut, sambata, in trafic un șofer in Buzau au fost arestați, al treilea fiind cercetat sub control judiciar. “Cu privire la persoanele reținute de polițiști pentru 24 de ore, pe baza de ordonanța, sub aspectul savarșirii infracțiunilor de distrugere, lovire sau alte…

- Potrivit TMZ, Henry Laun a fost internat de urgența, in urma cu cateva saptamani, la un spital din Massachusetts. Starul reality show-ului calatorea cu mașina de la Boston la Cape Cod, cand a fost gasit inconștient, la volan, intr-o benzinarie. Sursele citate de TMZ susțin ca nu este clar ce a impus…

- Președintele interimar și premierul din Mali și-ar fi dat demisia la doua zile dupa ce au fost arestați de forțele armate care i-au numit în fruntea țarii în urma rebeliunii militare din luna august a anului trecut, relateaza The Guardian.Ambii lideri civili, președintele Bah Ndaw…

- Doi galațeni au fost arestati preventiv in dosarul "Cocaina de la Marea Neagra", transmit Politistii Serviciului de Investigatii Criminale Tulcea. La data de 21 aprilie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Tulcea au pus in executare doua mandate de arestare preventiva…

- Miercuri seara in jurul orei 19, polițiștii din cadrul Secției 7 Poliție Rurala Gherla au fost sesizati de un tanar in varsta de 28 de ani, cu privire la faptul ca in timp ce se afla la un local din localitatea Așchileu Mic, ar fi fost agresat doi barbați. Echipajul de poliție care a intervenit …

- Trei barbati implicati in conflictul de duminica din localitatea Petea, in urma caruia patru politisti au fost raniti, au fost arestati preventiv pentru 30 zile, fiind acuzati de ultraj. "In urma masurii retinerii pentru 24 de ore, dispusa de procurorul din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria…