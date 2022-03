Stiri pe aceeasi tema

- Nascuta in Siria dintr-un tata palestinian și o mama ucraineana, Victoria Naji și-a petrecut viața in umbra conflictului. In varsta de 24 de ani și rezidenta in Damasc, ea a crescut in timpul razboiului din Siria. Proaspat absolventa in arte plastice de la Universitatea din Damasc, planuise sa calatoreasca…

- Moscova a anuntat vineri ca sirienii se pot inrola ca voluntari pentru a lupta in Ucraina, in cadrul fortelor ruse, deoarece occidentalii trimit "mercenari" in sprijinul ucrainenilor, informeaza Agerpres.La scurt timp dupa ce presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a aprobat ideea de a trimite voluntari…

- Moscova a anuntat vineri ca sirienii se pot inrola ca voluntari pentru a lupta in Ucraina, in cadrul fortelor ruse, deoarece occidentalii trimit "mercenari" in sprijinul ucrainenilor, informeaza Agerpres.La scurt timp dupa ce presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a aprobat ideea de a trimite voluntari…

- Chiar daca Occidentul decide sa sanctioneze resursele energetice rusesti, acest lucru poate avea efect de bumerang, ducand la o criza a petrolului si la o crestere foarte mare a preturilor la nivel global. In timp ce Rusia se poate scoate, macar partial, orientandu-se catre alte piete, printre care…

- Un incendiu puternic a izbucnit duminica, intr-un bloc din orasul Tecuci, judetul Galati, din cauza unui gratar facut la etajul patru al imobilului. Pompierii au evacuat o femeie de 60 de ani, imobilizata in scaun cu rotile, si un copil de 12 ani, conform Agerpres. Potrivit ISU Galați, focul a izbucnit…

- Procurorii l-au acuzat pe Anwar Raslan de 58 de crime comise in inchisoarea din Damasc, unde cel puțin 4.000 de activiști ai opoziției au fost torturați in perioada 2011-2012, relateaza HotNews.ro.Potrivit sursei citate, aceasta este a doua condamnare decisa de o instanța suprema din orașul Koblenz…

- Un fost colonel al serviciului de informații sirian al regimului Bashar al-Assad a fost condamnat la închiosare pe viața de un tribunal din Germania, relateaza BBC News și The Guardian. Acesta a fost gasit vinovat de crime împotriva umanitații. Procurorii l-au acuzat pe Anwar Raslan…

- Saizeci si trei de persoane au fost ranite, 32 fiind in stare grava, in urma unui incendiu izbucnit intr-un bloc din cartierul Bronx, din New York. Pana la acest moment bilanțul deceselor este de 19 dintre care 9 copii.