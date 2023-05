Stiri pe aceeasi tema

- Municipiul Sebeș are onoarea de gazdui cea de-a XLIII-a ediție a Festivalului Internațional „Lucian Blaga”, in perioada 11-14 mai 2023, la Sebeș și la Lancram. Fondat in anul 1981, la Sebeș, Festivalul „Lucian Blaga” inscrie vechiul burg pe harta celor mai longevive și mai importante evenimente culturale…

- In aceste zile, la Aiud se desfașoara cea de-a XIX-a ediție (18 + o ediție online) a Festivalului Internațional de Umor, sub patronajul maestrului Ștefan Popa Popa’S. Programul manifestarii de anul acesta cuprinde: – Ora de caricatura cu maestrul Ștefan Popa Popa’S, un proiect inedit la care participa,…

- Constantin Chiriac, directorul Teatrului Național „Radu Stanca” și președintele Festivalului Internațional de Teatru, a anunțat programul celor zece zile de magie FITS - Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu.

- LUNI: Dezbatere publica la Sebeș, despre propunerea de elaborare a Planului de calitate a aerului Luni, la Sebeș, primaria organizeaza dezbatere publica privind propunerea de elaborare a Planului de calitate a aerului pentru Municipiul Sebeș. Dezbaterea se desfașoara in 10 aprilie, de la ora 16.00,…

