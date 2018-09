Stiri pe aceeasi tema

- Serviciile de informatii turce au arestat in Siria un barbat suspectat pentru coordonarea unui atentat cu bomba in mai 2013 in sudul Turciei in care au fost ucise 53 de persoane, a informat un oficial al serviciilor de securitate turce, relateaza Reuters si AFP, conform Agerpres. Yusuf Nazik,…

- Un individ a fost arestat in orasul american Dallas dupa ce a lovit, de mai multe ori, cu camioneta sa, fatada cladirii unei televiziuni locale de stiri. Dupa ce a distrus cateva vitrine, barbatul...

- Administratia Nationala de Meteorologie a actualizat prognoza meteo pentru luna septembrie. Estimarile meteorologice pentru patru saptamani sunt realizate de catre ECMWF Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durata de la Londra. Saptamana 3 ndash; 10 septembrie 2018Mediile valorilor termice se vor…

- Nu mai putin de 117 cazuri de meningite/meningo-encefalite cauzate de virusul West Nile au fost inregistrate in Romania, din data de 2 mai 2018, pana la data de 29 august 2018. In aceeasi perioada au fost inregistrate 12 decese, survenite la pacienti care prezentau comorbiditati.

- Ieri, 22 august 2018, politistii Postului de Politie Bistra l-au prezentat pe un barbat de 46 de ani, din comuna Bistra, cercetat sub aspectul savarsirii infractiunii de „incalcarea de catre persoane impotriva careia a fost emis un ordin de protectie a masurilor dispuse prin acesta”, procurorilor din…

- Peste 175 de fosti oficiali ai Departamentului de Stat si ai Pentagonului si-au pus numele pe o declaratie semnata de oficiali de securitate nationala prin care este criticata decizia presedintelui Donald Trump de a anula accesul la informatii confidentiale pentru John Brennan, fost director al Agentiei…

- Jurnalistul Oreste Teodorescu vine cu un mesaj de ultima ora pentru protestatari. "Nu trebuie sa lasam violentele brutelor lui Cucos nepedepsite!Toti ce care au fost agresati, raniti, abuzati de catre fortele de ordine in data de 10 august 2018 sunt asteptati de procurorii de…

- Acum mai bine de 3 milioane de ani, stramosii nostri umani, inclusiv indivizii foarte tineri, stateau si mergeau pe doua picioare, conform unui nou studiu condus de cercetatorii de la Dartmouth College si publicat in Science Advances.