Stiri pe aceeasi tema

- Mai multi brasoveni sunt afectati de pneumonie. Misuna si gripa prin Brasov 1.590 de brasoveni au ajuns la medic, in saptamana 14-20 octombrie 2019, din cauza „bolilor de sezon”. Au fost mai putine infectii acute ale cailor respiratorii superioare (IACRS), dar mai multe cazuri de pneumonie,…

- Prefectul Brașovului, Marian Rasaliu, a anunțt ca au fost efectuate plați in avans pentru fermierii brașoveni de 1,4 miliarde de euro pentru a fi platiți agricultorii romani in avans, pana la finalul lui noiembrie. De la 1 decembrie va incepe plata finala, care va dura pana in martie. La nivel național…

- Sunt principalii purtatoria igermenilor care cauzeaza boli. Vorbim despre mainile nespalate care pot transmite 80% din bolile infecțioase, printre care și hepatita, cunoscuta și ca boala mainilor murdare.

- Va informam acum o saptamana ca domnul Ioan Lazar, presedinte ALDE, filiala Alba anunta ca le intinde o mana primarilor si consilierilor PSD siliti de Dirzu sa faca o politica total contrara normelor si sa-i primeasca in partidul pe care-l conduce.Iata ca nici n-au trecut cateva zile si, hop, Horatiu…

- In saptamana 21-27 septembrie 2019, medicii au inregistrat inca noua cazuri de rujeola, la nivel national, aproape jumatate dintre acestea fiind confirmate in judetul Brasov. Cele noua cazuri nou confirmate, raportate in ultima saptamana, au fost inregistrate in patru judete, respectiv in Brasov…

- Trei noi cazuri de turbare sunt semnalate in ultimul raport saptamanal al Agentiei Nationale pentru Siguranta Alimentelor (ANSA). Totodata, au fost depistate trei noi cazuri de pesta porcina africana.

- Mai multe cazuri de imbolnaviri de febra Q s-au inregistrat la Cluj-Napoca, in special printre studenții de la medicina veterinara. Deși e vorba despre cazuri aparute in luna mai, autoritațile clujene au ascuns luni in șir acest focar.

- ARAD. Pro Romania Arad a transmis, printr-un comunicat de presa, o solicitare catre Primaria Municipiului și catre celelalte unitați administrativ teritoriale din județul Arad privind „amanarea deciziilor de patrimoniu pana la pronunțarea Curții Constituționale asupra Codului administrativ”. „Avand…