Pana la aceasta data, la nivel național, au fost prelucrate 11.650.852 de teste RT-PCR și 7.048.030 de teste rapide antigenice, potrivit Grupului de Comunicare Strategica. In ultimele 24 de ore au fost efectuate 35.207 teste RT-PCR (19.635 in baza definiției de caz și a protocolului medical și 15.572 la cerere) și 73.730 de teste rapide antigenice. Pe teritoriul Romaniei, 131.301 persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt in izolare la domiciliu. 7.369 de persoane se afla in izolare instituționalizata. De asemenea, 87.838 de persoane se afla in carantina la domiciliu, iar in carantina…