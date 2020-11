1,087 miliarde de euro pentru fermieri

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 650.000 de fermieri au fost autorizati la plata, in perioada 16 octombrie - 4 noiembrie 2020, in cadrul Campaniei de plati in avans pentru anul 2020, informeaza miercuri Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA).Cei 654.707 fermieri autorizati la plata reprezinta aproximativ…

- Agenția de Investiții din Moldova (AI) incheie maratonul cu premii, dar și prima etapa a campaniei naționale de relansare a turismului #NeamPornit, numarand mii de turiști locali, sute de locuri descoperite și marcate pe o harta digitala, dar și atracții turistice, relansate sau aparute in perioada…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza fermierii ca, prin Hotararea de Guvern nr. 819/2020, au fost stabilite, pentru anul 2020, cuantumurile la hectar ale platii unice pe suprafata, platii redistributive si a intervalelor de suprafata pentru care se acorda acestea, al…

- Fermierii mai pot depune doar marti, 15 septembrie, cererile de solicitare a ajutorului de stat pentru culturile infiintate in toamna anului 2019, afectate de seceta pedologica, a anuntat Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA). Formularul cererii de solicitare a ajutorului de stat…

- Compania germana Daimler AG o ia pe urmele Wolksvagen,care a platit 2,8 miliarde de dolari pentru falsificarea testelor de emisii.Astfel, Daimler AG este obligata sa plateasca 1,5 miliarde de dolari, pentru caa folosit un software care a alterat testele de emisii pentru mașinile vandutein Statele Unite,…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) anunța ca incepand de joi, 3 septembriea.c., primește cererile de solicitare a ajutorului de stat acordat producatorilor agricoli care au inființat culturi in toamna anului 2019, iar acestea au fost afectate de seceta pedologica. Formularul cererii…

- Cererile de solicitare a ajutorului de stat acordat producatorilor agricoli care au infiintat culturi in toamna anului 2019, afectate de seceta pedologica, se depun intr-un interval de 10 zile lucratoare, incepand de joi, 3 septembrie 2020, a anuntat Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) reaminteste fermierilorcare au depus cerere unica de plata in cadrul Campaniei 2020, ca in aceasta perioada inspectorii APIA si cei ai institutiilor de specialitate delegate desfasoara controlul la fata locului pentru cererile esantionate in…