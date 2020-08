Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Strategica a raportat, miercuri, alte 1356 infecții cu coronavirus. Au fost efectuate 23.346 de teste, in ultimele 24 de ore. Bilantul epidemiei a ajuns la 49.591 de cazuri de SARS-CoV-2. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 26.609 pacienți au fost declarați vindecați și 4.005…

- Numarul total de cazuri confirmate COVID-19 in Romania a ajuns la 44.798, potrivit datelor transmise duminica, 26 iulie, de Grupul de Comunicare Strategica (GCS). In ultimele 24 de ore, au fost raportate 1.120 cazuri noi. De asemenea, 25.643 de pacienți au fost declarați vindecați și 3.572 pacienți…

- Pana astazi, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 43.678 de cazuri de persoane infectate cu COVID-19. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 1284 de infectari noi, potrivit noului bilanț publicat de Grupul de Comunicare Strategica. 25.373 de pacienți au fost declarați vindecați și 3.106 pacienți…

- Pana astazi, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 36.691 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, se arata in bilantul transmis pe 18 iulie. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 24.865 au fost externate, dintre care 22.488 de pacienți vindecați și 2.377 de pacienți asimptomatici, externați…

- Grupul de Comunicare Strategica a raportat, vineri, alte 799 infecții cu coronavirus. Bilantul epidemiei a ajuns la 35 802 de cazuri de SARS-CoV-2. Dintre persoanele confirmate pozitiv, sunt 24.598 au fost externate, dintre care 22.312 de pacienți vindecați și 2.286 de pacienți asimptomatici, externați…

- Romania a batut miercuri recordul la cazuri noi depistate in 24 de ore - 555 - dupa mai multe zile in care numarul s-a invartit in jurul pragului de 400. Grupul de Comunicare Strategica va anunța joi la ora 13.00 cate cazuri noi de COVID-19 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore. Nu mai puțin de…

- 187 noi cazuri de coronavirus au fost inregistrate in Romania in ultimele 24 de ore. In total sunt 20.290 cazuri de persoane infectate cu virusul Covid – 19. La ATI sunt internați 153 de pacienți. Pana sambata au fost confirmate 20.290 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus).…

- 245 pacienți internați la ATI Grupul de Comunicare Strategica a anunțat noul bilanț al pandemiei de coronavirus in Romania. Pana astazi, 9 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 15.131 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv,…