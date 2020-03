1073 persoane sunt izolate la domiciliu în Iași, iar 162 sunt în carantină La nivelul judetului Iasi, situatia masurilor intreprinse in vederea impiedicarii raspandirii si combaterii COVID -19 este urmatoarea: 1. Un numar de 1073 persoane sunt izolate la domiciliu, fara simptomatologie specifica si care sunt monitorizate din punct de vedere medical de catre DSP. Mai precizam ca 89 persoane au iesit din perioada de 14 zile de autoizolare. 2. Conform ultimelor centralizari, un numar de 162 persoane au fost plasate in carantina &i (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

