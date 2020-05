Stiri pe aceeasi tema

- In urma unei slujbe care a avut loc pe 10 mai la o biserica baptista din Frankfurt, au fost depistate peste 40 de cazuri de infecție cu Covid-19 printre persoanele care au asistat la ceremonia religioasa organizata dupa ce restricțiile au fost relaxate in Germania, noteaza BBC.Oficialii bisericii spun…

- Sicriul cu trupul neinsuflețit al IPS Pimen, raspus de coronavirus, a ajuns la Suceava seara trecuta. La slujba oficiata in numele lui au participat zeci de credincioși, deși regulile nu permit acest lucru.

- Ziarul Unirea Unul din cinci oameni infectați este ASIMPTOMATIC: Studiu despre COVID-19 Unul din cinci oameni infectați este ASIMPTOMATIC: Studiu despre COVID-19 Conform concluziilor unui studiu realizat intr-unul dintre principalele focare ale pandemiei din Germania si dat publicitatii luni, o persoana…

- In ceea ce privește situația cetațenilor romani aflați in alte state, potrivit informațiilor obținute de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, 2.384 de cetațeni romani au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19 (coronavirus): 1.387 in Italia, 560 in Spania,…

- Zeci de persoane au participat la o slujba religioasa organizata duminica, in caminul cultural din comuna Munteni, județul Galați. Dupa ce intrunirea religioasa a aparut pe Facebook, polițiștii s-au autosesizat și i-au amendat pe organizator și pe cel care a realizat fotografiile, relateaza Mediafax.…

- Numarul persoanelor infectate cu noul coronavirus crește de la o zi la alta, la fel și numarul deceselor, insa exista oameni care ignora recomandarile autoritaților. Iar o dovada in acest sens sunt imaginile surprinse in județul Galați, unde a avut loc o slujba religioasa.

