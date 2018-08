Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de combatere a criminalitatii organizate din Dambovita, sub coordonarea DIICOT, au descins la domiciliile unor persoane banuite de operatiuni cu droguri de risc, in urma actiunii patru barbati fiind arestati preventiv, informeaza IGPR intr-un comunicat remis, luni, AGERPRES. …

- Consilierii de probatiune din cadrul Serviciului de Probatiune (SP) Bucuresti anunta ca au intrat in greva generala, azi, 18 iulie, alaturi de angajatii serviciilor de probatiune din alte sase judete, precum Arad, Brasov, Cluj, Galati, Ilfov, Timis si Vrancea. Totodata, consilierii de probatiune din…

- Consilierii de probatiune din Capitala anunta ca, miercuri, au intrat in greva, alaturi de angajati din alte sase judete, fiind nemultumiti de problemele privind calcularea salariilor, semnalate de-a lungul anilor la Ministerul Justitiei. Alte 12 judete se pregatesc sa intre in greva joi si vineri.…

- Politistii din Calarasi au retinut 18 persoane si au ridicat peste 360.000 de tigarete, in urma a 53 de perchezitii efectuate, joi, in judetele Calarasi, Ilfov, Giurgiu si in municipiul Bucuresti, intr-un dosar de contrabanda, conform IGPR. Activitatile s-au desfasurat in cadrul unui dosar…

- Pentru trafic de influența și fals in declarații Fostul șef al Poliției, Catalin Ionita, este urmarit penal pentru trafic de influenta si fals in declaratii. Procurorii DNA il acuza pe fostul sef al Politiei Romane ca a pretins cedarea cu titlu gratuit a unei suprafete de 4 hectare dintr-un teren de…

- La aceasta ora, politistii specializati in investigarea criminalitatii economice din Mures efectueaza 46 de perchezitii in 10 judete si in Bucuresti, la sedii si puncte de lucru ale unor firme, precum si la locuintele unor persoane care ar fi cauzat un prejudiciu de peste 2.000.000 de lei, prin evaziune…