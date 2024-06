Poliția Romana scoate la concurs 1.053 de posturi de ofițeri de poliție, dintre care 600 de posturi de trecere din corpul agenților in corpul ofițerilor, precum și 453 de posturi, prin incadrare directa, din sursa externa. Inscrierile pentru toate cele 1.053 de posturi se fac on-line, pana la data de 05 iulie a.c., ora 16.00, inclusiv […] The post 1.053 de posturi de ofițeri sunt scoase la concurs in Poliția Romana appeared first on Puterea.ro .