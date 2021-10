10.400 de noi cazuri de COVID-19 și 211 decese, în ultimele 24 de ore 10.400 de noi cazuri de COVID-19 și 211 decese, au fost raportate in ultimele 24 de ore in Romania. Potrivit datelor oficiale de duminica, la terapie intensiva sunt internați 1.603 pacienți, informeaza Hotnews.ro . Cele mai multe noi cazuri au fost raportate in București, respectiv 2.818, cel mai mare numar de pana acum. In ultimele 24 de ore au fost efectuate 18.264 de teste RT-PCR și 25.322 de teste rapide antigenice. In unitațile sanitare de profil, numarul total de persoane internate cu COVID-19 este de 16.179. Dintre acestea, 1.603 sunt internate la ATI. Din totalul pacienților internați,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

