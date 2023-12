Stiri pe aceeasi tema

- 38 de migranți au fost depistați – in weekendul trecut – de polițiștii de frontiera de la Nadlac și Turnu in timp ce incercau sa... The post 38 de migranți prinși la frontierele Nadlac și Turnu, incercand sa ajunga in Ungaria appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- In ultimele 24 de ore, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, s-au prezentat pentru efectuarea formalitatilor de frontiera pe sensul de iesire din... The post 50 de migranți depistați la PTF Nadlac II, in ultimele 24 de ore appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Politistii de frontiera de la Nadlac II și Turnu au depistat, ascunși in trei automarfare, respectiv pe jos, 82 cetateni din diverse state care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria.

- Peste 30 de cetațeni straini au fost depistați, duminica, de polițiștii de frontiera, in cala unui autocar și intr-un locaș special amenajat intr-un TIR, la vama Nadlac. Voiau sa treaca ilegal granița in Ungaria.

- Politistii de frontiera de la granita cu Ungaria si Serbia au descoperit in cursul acestei saptamani peste 100 de cetateni straini care au incercat sa... The post Peste 100 de migranți depistati la frontiera in aceasta saptamana. Majoritatea, la PTF Nadlac II appeared first on Special Arad · ultimele…

- Zeci de migranti au fost prinsi, in ultimele 24 de ore, cand incercau sa iasa din tara ascunsi in camioane cu marfuri verificate in puncte de trecere a frontierei din judetul Arad, in timp ce un grup de persoane a vrut sa ajunga in Ungaria pe jos, pe camp, potrivit Agerpres.Marti dimineata, politistii…

- 30 de migranti care incercau sa treaca ilegal frontiera in Serbia, depistati de politistii de frontiera timișeni. Politistii de frontiera timiseni au depistat, noaptea trecuta, 30 de cetateni straini, din Nepal si Afganistan, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Serbia.

- Politistii de frontiera de la Nadlac II au depistat, ascunși intr-o cutie de lemn intr-un ansamblu rutier, nouasprezece cetateni din Bangladesh care incercau sa treaca ilegal frontiera in Ungaria.