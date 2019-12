Stiri pe aceeasi tema

- Premiera pentru Spitalul „Dr. C. I. Parhon” . Un barbat a primit doi rinichi de la un donator aflat in moarte cerebrala. Pacientul a primit o noua șansa la viața, in numai noua ore, in prima zi de Craciun. Medicii susțin ca astfel de cazuri sunt extrem de rare. Chiar in prima zi a Craciunului, [...]

- O femeie si-a pierdut viata, marti, dupa ce a fost lovita de obiecte cazute de pe o cladire din apropierea celebrei intersectii Times Square din New York, scrie agerpres.ro. Citeste si Moarte suspecta in Bucuresti. Tanara de 31 de ani gasita fara viata la gura metroului IMAGINI CAMERA ASCUNSA…

- Simona Secrier a marturisit la Acces Direct ca atat ea, cat si familia și apropiații lui Mihai Constantinescu, au sperat intr-o revenire miraculoasa a artistului. TULBURATOR! Ce a aparut la mormantul lui Mihai Constantinescu, la o luna dupa ce a murit FOTO "Am sperat cu totii, toti…

- Dubla tragedie, intr-o localitate din Buzau. O tanara mama a fost gasita fara suflare, intinsa in pat. Fetița ei, in varsta de șapte ani, se lupta pentru viața, la Spitalul de Urgența Buzau.

- O femeie s-a aruncat miercuri de pe podul de la Cernavoda in apele Canalului Dunare-Marea Neagra. Victima, o tanara de 34 de ani din București, a fost salvata de un marinar și transportata de urgența la Spitalul de Urgența din Constanța, transmite Agerpres. Tanara și-ar fi abandonat mașina și apoi s-ar…

- O tanara mama și-a dat viața, pentru a-și salva bebelușul dintr-un atac cumplit. Totul s-a intamplat atunci cand femeia și familia ei au fost impușcați, in timp ce se aflau in mașina. Atunci cand Poliția a ajuns la fața locului, au gasit-o pe copila pe podeaua autoturismului.

- Interpretul de muzica usoara Mihai Constantinescu a murit, marti seara, la Spitalul de Urgenta Floreasca din Bucuresti, dupa un stop cardio-respirator, scrie mediafax.ro. Artistul in varsta de 73 de ani era in coma din luna mai a acestui an.

- O femeie a suferit șocul vieții atunci cand a intrat intr-un restaurant și l-a vazut pe fostul ei iubit, despre care credea ca a murit. In urma cu cațiva ani lui Rachel i s-a spus ca iubitul ei a murit, iar aceasta a suferit enorm. Insa, intr-o zi, l-a vazut pe acesta in viața, lucrand la un restaurant…