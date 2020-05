Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Strategica face noi precizari cu privire la noțiunea de “zona metropolitana”, in care oamenii se pot deplasa fara declarație de proprie raspundere, pe durata starii de alerta. Concret, s-a dorit instituirea unei practici unitare la nivelul Romaniei, in așa fel incat sa se elimine…

- In judetul Timis nu s-a raportat niciun caz nou de persoana infectata cu coronavirus, in ultimele 24 de ore. Astfel, Timisul ramane cu 494 de imbolnaviri. Tendinta descrescatoare se manifesta si la nivel national, in ultimele 24 de ore fiind inregistrate doar 165 de noi cazuri. Grupul de Comunicare…

- Pana astazi, 4 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 13.512 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19. De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost inregistrate alte 349 de noi cazuri de imbolnavire. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 5.269 au…

- Pana miercuri, la nivel national au fost prelucrate 47.207 teste, informeaza Grupul de Comunicare Strategica. In ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 631 de apeluri la numarul unic de urgenta 112 si 2.505 la linia TELVERDE (0800 800 358), deschisa special pentru informarea cetatenilor. Autoritatile…

- Pana duminica, la nivel național, au fost prelucrate 38.623 de teste, anunța Grupul de Comunicare Strategica. De la intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și pana in prezent, au fost plasate in...

- Pana astazi, 23 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 576 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 576 de persoane confirmate pozitiv, 73 au fost declarate vindecate și externate (51 la Timișoara, 17 la București, 3 la Craiova, unul la Constanța și…

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) a anunțat, in urma cu puțin timp, bilanțul persoanelor infectate cu coronavirus, la nivel național: 367. Dintre acestea, 52 s-au vindecat. Dintre cele 367 de persoane confirmate pozitiv, 52 au fost declarate vindecate și externate (36 la Timișoara, 11 la București,…

- OPana astazi, 15 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 139 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cei 139 de cetațeni care au contactat virusul, noua sunt declarați vindecați și au fost externați. OAstazi au fost confirmate 16 cazuri noi, dupa cum…