Stiri pe aceeasi tema

- Hamas publica lista persoanelor care pot parasi Gaza: exista și romani in grup?Mișcarea Hamas a publicat liste cu persoanele care pot parasi Fașia Gaza prin punctul de trecere Rafah."Publicam listele deținatorilor de pașapoarte ale altor state care vor putea trece prin punctul de control Rafah la…

- Procurorul sef al Curtii Penale Internationale, Karim Khan, a vizitat duminica punctul de trecere de la Rafah dintre Fasia Gaza si Egipt si a postat un clip video pe social media in care a afirmat ca spera sa viziteze atat teritoriul palestinian, cat si Israelul, relateaza Reuters.

- Fașia Gaza a primit combustibil. Este prima data de la atacurile teroriste ale Hamas cand este permis un astfel de transport de la un depozit al Națiunilor Unite, aflat la punctul de trecere a frontierei Rafah.

- Punctul de trecere ade la Rafah, care leaga Egiptul de Fasia Gaza, a fost deschis duminica pentru a doua zi consecutiv pentru a permite intrarea a 17 camioane incarcate cu ajutoare umanitare, relateaza presa locala.

- Ambasada SUA in Israel a declarat ca frontiera dintre Fasia Gaza si Egipt s-ar putea deschide sambata, sugerand ca o astfel de decizie le-ar permite strainilor sa paraseasca enclava palestiniana aflata sub asediu, transmite Reuters.

- Israelul a aprobat intrarea unui ajutor in Fașia Gaza cat mai repede posibil, a spus ieri președintele american, Joe Biden, aflat in vizita la Tel Aviv. Cabinetul israelian a cerut ca livrarea de alimente, apa și medicamente sa se faca din Egipt, prin punctul de trecere de la Rafah, și nu de pe teritoriul…

- Purtatorul de cuvant al Ministerului Afacerilor Externe, Radu Filip, a avut o interventie in direct la Antena 3 CNN, prin care a transmis noi informatii despre situația romanilor care se afla in Fașia Gaza."Pana in prezent, din cei 350 de cetateni romani si membrii de familie pe care ii avem in atentie,…

- Punctul de trecere Rafah dintre Fasia Gaza și Egipt este deschis, dar bombardamentele aeriene au facut ca drumurile de pe partea Gaza sa fie "inoperabile", a declarat sambata ministrul egiptean de externe, Sameh Shoukry, pentru Wolf Blitzer de la CNN, scrie Rador Radio Romania."Punctul de trecere…