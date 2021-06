Stiri pe aceeasi tema

- 89 de cazuri noi de coronavirus raportate in ultimele 24 de ore din 10 mii de teste prelucrate. Si-au pierdut viata de ieri pana azi inca 16 persoane. Autoritatile au adaugat in baza de date comuna alte 47 de decese inregistrate anterior. La Ati sunt internati 315 pacienti. In Timiș s-au inregistrat…

- 196 de cazuri noi de coronavirus in ultimele 24 de ore. Teste prelucrate – aproape 32 de mii. Sunt raportate 84 de decese, dar 68 dintre acestea s-au produs anterior si abia acum au fost introduse in baza de date. In Timiș s-au inregistrat 6 cazuri noi de coronavirus in ultimele 24 de ore. Rata […]…

- 164 de cazuri noi de coronavirus de ieri pana azi. Aproape 17 mii de teste au fost prelucrate. Inca 62 de decese au fost anuntate, insa 26 s-au produs anterior si abia acum au fost introduse in platforma. La ati sunt acum internati 391 de pacienti. In Timiș s-au inregistrat 7 cazuri noi de coronavirus…

- 620 de cazuri de coronavirus azi din peste 10 mii de teste. Alte 68 de persoane au murit, iar numarul pacientilor internati la terapie intensiva a scazut la 962. In Timiș s-au inregistrat 16 cazuri noi de coronavirus in ultimele 24 de ore. Rata de infectare la nivelul județului scade ușor și ajunge…

- 1.632 de cazuri de coronavirus azi din peste 38.000 de teste prelucrate, de ieri pana azi. Alte 94 de persoane au murit, iar la terapie intensiva sunt internati acum 1.100 de pacienti. In Timiș s-au inregistrat 55 cazuri noi de coronavirus in ultimele 24 de ore. Rata de infectare la nivelul județului…

- 1.256 de cazuri noi de coronavirus azi, din aproape 12.000 de teste prelucrate. Sunt si 117 decese in plus, iar la ATI sunt internati acum 1.354 de pacienti. In Timiș s-au inregistrat 52 cazuri noi de coronavirus in ultimele 24 de ore. Rata de infectare la nivelul județului scade ușor și ajunge la 2,36.…

- Putine cazuri de coronavirus azi – 2.323 – din peste 12.000 de teste prelucrate in ultimele 24 de ore. Au fost anuntate si 133 decese, iar la terapie intensinva sunt internati acum 1529 de pacienti. In Timiș s-au inregistrat 95 cazuri noi de coronavirus in ultimele 24 de ore. Rata de infectare la nivelul…

- Putine cazuri de coronavirus azi – 3.611 – dintr-un numar mic de teste – putin peste 14.000, prelucrate de ieri pana azi. Au fost anuntate insa mai multe decese decat ieri – 120 – iar la terapie intensiva sunt internati acum 1.478 de pacienti. In Timiș s-au inregistrat 127 cazuri noi de coronavirus…