Stiri pe aceeasi tema

- In luna aprilie, numarul beneficiarilor de pensii de serviciu a fost, de 10.269, in plus cu 47 fata de luna anterioara. Dintre aceștia, 5.227 au fost beneficiari ai Legii 303/2004 privind statutul procurorilor si judecatorilor, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP).…

- Numarul beneficiarilor de pensii de serviciu a fost, in aprilie 2023, de 10.269 (plus 47 fata de luna anterioara), cei mai multi, respectiv 5.227, fiind beneficiari ai Legii 303/2004 privind statutul procurorilor si judecatorilor, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP).…

- Numarul beneficiarilor de pensii de serviciu a fost, in aprilie 2023, de 10.269 (plus 47 fata de luna anterioara), cei mai multi, respectiv 5.227, fiind beneficiari ai Legii 303/2004 privind statutul procurorilor si judecatorilor, arata datele centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP).…

- Numarul beneficiarilor de pensii de serviciu a fost, in aprilie 2023, de 10.269 (plus 47 fata de luna anterioara), cei mai multi, respectiv 5.227, fiind beneficiari ai Legii 303/2004 privind statutul procurorilor si judecatorilor. Potrivit datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP),…

- USR anunta marti ca a depus amendamente cu modificari radicale la ”proiectul PSD-PNL de asa-zisa reforma a pensiilor speciale”, care prevad eliminarea pensiilor speciale ale alesilor locali, ale grefierilor, functionarilor de la Curtea de Conturi, diplomatilor, functionarilor parlamentari si navigatorilor…

- Numarul beneficiarilor de pensii de serviciu a fost, in martie 2023, de 10.222 (plus 24 fata de luna anterioara), cei mai multi, respectiv 5.174, fiind beneficiari ai Legii 303/2004 privind statutul procurorilor si judecatorilor, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP),…

- Numarul de beneficiari de pensii de serviciu a fost, in februarie 2023, de 10.198 (plus 146 fata de luna anterioara), cei mai multi, respectiv 5.137, fiind beneficiari ai Legii 303/2004 privind statutul procurorilor si judecatorilor, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP).In…

- Ingineriile și aranjamentele facute de patronul terasei de fițe din Galați, Dan Constantin Dobrea, la Salrom au fost scanate de mai multe instituții ale statului, dar și de Curtea de Conturi a Romaniei, care a secretizat rezultatul verificarilor. Ca urmare a acestor verificari ( https://www.puterea.ro/exclusiv-directorul-dan-dobrea-a-dus-salrom-sub-asediul-controalelor/…