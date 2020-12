Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre cele mai fastuoase manifestari care aveau loc an de an la Suceava, parada de Ziua Naționala, care aduna mii de oameni in centrul municipiului reședința de județ și care paraliza circulația rutiera timp de cateva ore, s-a redus anul acesta, din cauza pandemiei, la o simpla ceremonie de 15…

- Mai mulți copii și tineri din cadrul Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Suceava au marcat Ziua Naționala a Romaniei prin diverse activitați creative, cu respectarea masurilor sanitare impuse de pandemia de Covid-19. Pentru a sarbatori Ziua Naționala a Romaniei,…

- Una dintre cele mai cautate locații de petrecere a timpului liber pe timp de iarna, Patinoarul Areni, din municipiul Suceava, nu va fi deschis pe 28 Noiembrie, de Ziua Bucovinei, și nici pe 1 Decembrie, de Ziua Naționala, așa cum s-a petrecut in fiecare an.Deoarece autoritațile sanitare considera ...

- Teatrul National Timisoara (TNTm) invita publicul la un spectacol inedit, pe 1 Decembrie, de Ziua Nationala a Romaniei, cand va fi prezentata live comedia "O scrisoare pierduta" de Ion Luca Caragiale, regizata de Ada Lupu intr-un concept modern, folosind mijloace de comunicare moderne. …

- Ziua Bucovinei și Ziua Naționala vor fi marcate la Suceava, dar, din cauza pandemiei de coronavirus, manifestarile vor fi restranse la un numar mic de participanți, in special oficialitați.La fel ca in fiecare saptamana, primarul Sucevei, Ion Lungu, a prezentat situația la zi in privința acțiunilor…

- Se spune ca gestul conteaza, mai ales cand e ziua iubitei sau a soției. Fiecare barbat iși dorește ca persoana speciala din viața lui sa aiba parte de cea mai frumoasa zi de naștere și sa o rasfețe cum numai el știe. Știm ca femeile se simt cu adevarat iubite atunci cand primesc un cadou care vine…

- O acțiune de control cu efective sporite de poliție, coordonata de Poliția municipiului Suceava, a fost organizata joi pe raza comunelor Adancata, Zvoriștea și Hanțești, fiind organizate controale in trafic, dar și la unitațile de alimentație publica, pentru sancționarea comerțului ilicit și a ...

- Vineri seara un tanar de 18 de ani, din oraș Cajvana a condus autoturismul pe str. Cuza Voda din Suceava, iar la intersecția cu str. 22 Decembrie nu a acordat prioritate de trecere și a intrat in coliziune cu autoturismul care rula pe str. 22 Decembrie, in direcția Adancata spre Suceava și era condus…