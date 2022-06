102 ani de la înființarea Bazei 95 Aeriene Bacău 16 iunie reprezinta o zi de sarbatoare pentru Baza 95 Aeriana care a aniversat 102 ani de la inființare. In acest context, a fost organizata o ceremonie militara și religioasa la care au participat veterani de razboi din județul Bacau și reprezentanți din cadrul sistemului național de aparare, ordine publica și siguranța naționala din garnizoana […] Articolul 102 ani de la inființarea Bazei 95 Aeriene Bacau apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol si foto: desteptarea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Forțele Aeriene Romane participa la stagiul de instruire aplicativ APROC 22. In perioada 6-17 iunie, un detașament format din 30 de militari și 2 elicoptere IAR-330 SOCAT din cadrul Bazei 95 Aeriana ,,Erou capitan aviator Alexandru Șerbanescu” din Bacau participa la stagiul de instruire aplicativ ,,Air…

- – Interviu cu prof. Ion DINVALE, scriitor – – Ce valoare are pentru dumneavoastra cuvantul pe care-l sculptați in opera? – Imi place sa spun adesea: tot așa am vrut sa zic și eu… Pentru ca nu vad ce s-ar putea adauga la indemnul lui Petru Creția: ,,Stradania ta sa nu aiba neliniștea grabei […]…

- Astazi, a fost semnat contractul pentru realizarea studiului de fezabilitate a primului parc atletic din Romania, inspirat de spectaculosul „Athletic Exploratorium” construit la Ødense, in Danemarca. „Inițiativa realizarii unui astfel de parc in Bacau a fost ținuta in loc de pandemie, dar imediat ce…

- Implinirea a 25 de ani de la inființarea Școlii Naționale de Administrație Penitenciara Targu Ocna, instituție de invațamant militar, devenita emblematica pentru sistemul penitenciar romanesc, a prilejuit organizarea a mai multor activitați – eveniment, cu insemnatate speciala pentru instituțiee, dar…

- Pare incredibil, dar este adevarat! Pe Transalpina, pe anumite sectoare de drum, zapada are peste 2 metri inaltime in prima decada a lunii mai. Ca urmare, drumarii deszapezesc Transalpina, pe sectorul de drum cuprins intre Ranca și Obarșia Lotrului. Articolul VIDEO: Drumul din Romania unde zapada are…

- Acum 25 de ani, prin Ordinul ministrului justiției, nr. 1003/C din 18.06.1997, lua ființa Școala Naționala de Administrație Penitenciara Targu Ocna, instituție de invațamant militar, devenita emblematica pentru sistemul penitenciar romanesc, care a oferit multor generații de ofițeri și agenți de poliție…

- Prima duminica post-pascala, dedicata memoriei Sfantului Apostol Toma, ne poziționeaza tot spre Inviere. Rostirea duhovniceasca a pericopei evanghelistului Ioan (20, 19-31), ce se regasește și in slujba miezului zilei Paștelui, numita a Doua Inviere, și care este lecturata in mai multe limbi, semn al…

- Jandarmii din cadrul Postului de Jandarmi Montani Slanic Moldova au intervenit in sprijinul unui barbat din Brașov, care s-a ratacit cu mașina pe un drum forestier. Seara trecuta, in jurul orelor 20.48, barbatul a anunțat prin apel la 112 ca s-a ratacit in padure urmand indicațiile unei aplicații telefonice…