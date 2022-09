1012,74 de hectare de culturi agricole au fost afectate de seceta in acest an la nivelul județului Suceava, arata o informare prezentata astazi in ședința Colegiului Prefectural. Cele mai afectate au fost culturile de porumb. Astfel 302 hectare de porumb au fost afectate in procent de 30-51%, 158,34 hectare intre 51-70%, 25 hectare intre 71-100% […] The post 1.012 hectare de culturi agricole din județul Suceava afectate de seceta in acest an first appeared on Suceava News Online .