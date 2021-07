101 de focare de pestă porcină africană, active la nivel naţional Un numar de 101 de focare de pesta porcina africana (PPA) erau active la nivel national, a anuntat Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA). Din focarele active, doua sunt in exploatatii comerciale, iar un focar intr-o exploatatie comerciala de tip A. In focarele afectate exista 45.227 de porcine. In intervalul 1 – 7 iulie, au fost inregistrate 21 de focare noi de PPA: 7 focare in judetul Bihor, 5 focare in judetul Teleorman, doua focare in judetul Salaj si cate un focar in judetele Arad, Buzau, Cluj, Hunedoara, Satu Mare, Timis si Vrancea. De asemenea,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Delgaz Grid a scos la licitație un contract de lucrari de peste 365 de milioane in mai multe județe, intre care și Hunedoara. Contractul prevede proiectarea si executia racordurilor de gaze naturale pe raza de activitate a Delgaz Grid S.A. lucrari de constructii de conducte de alimentare cu gaz…

- In ultimele 24 de ore, potrivit INSP, au fost raportate 71 de decese, ale unor pacienti infectati cu Sars-cov-2, internati in spitalele din Alba, Arad, Arges, Bihor, Buzau, Cluj, Dambovita, Galati, Iasi, Maramures, Mures, Neamt, Prahova, Sibiu, Timis, Vaslui, Vrancea si Municipiul Bucuresti.

- As many as 71 deaths - 37 men and 34 women - in SARS-CoV-2 patients have been reported in the last 24 hours, including 53 from 2020 and early this year that were entered in the database by the public health directorates at the request of the Health Ministry, the Strategic Communication Group (GCS),…

- Pana astazi, 32.028 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV-2 au decedat, potrivit Grupului de Comunicare Strategica. In intervalul 15.06.2021 (10:00) – 16.06.2021 (10:00) au fost raportate 71 de decese (37 barbați și 34 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați in…

- Consiliul Concurenței a amendat compania Delgaz Grid SA, membră a grupului E.ON, cu circa 30 de milioane lei (aproximativ 6,1 milioane euro) pentru abuz de poziție dominantă pe piața serviciilor conexe distribuției de gaze naturale, respectiv pe piața serviciilor de verificări și revizii tehnice…

- “Consiliul Concurenței a sancționat compania Delgaz Grid SA, membră a grupului E.ON, cu o amenda in valoare de circa 30 de milioane lei (aproximativ 6,1 milioane euro) pentru abuz de poziție dominantă pe piata serviciilor conexe distributiei de gaze naturale, respectiv pe piata serviciilor de verificari…

- ​Consiliul Concurenței a sancționat compania Delgaz Grid SA, membră a grupului E.ON, cu o amenda în valoare de circa 30 de milioane lei (aproximativ 6,1 milioane euro) pentru abuz de poziție dominantă pe piața serviciilor conexe distribuției de gaze naturale .i pe piața serviciilor de verificari…

- Compania Delgaz Grid informeaza ca astazi, in jurul orei 11.30, ca urmare a unor lucrari de aducțiune a apei, a fost avariata conducta de distribuție a gazelor naturale care alimenteaza orașul Teiuș, ceea ce a condus la sistarea gazelor naturale in localitate. Echipele companiei lucreaza la remedierea…