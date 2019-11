Iuliu Maniu. Un nume cu mare rezonanța in istoria Romaniei. Considerat unul dintre cei mai importanți politicieni ai meleagurilor mioritice, fostul lider al Partidului Național Țaranesc este una dintre figurile controversate ale Marii Uniri. Istoricii sunt imparțiți. In timp ce unii il plaseaza pe cel supranumit Sfinxul in randul principalilor artizani ai celui mai de seama moment din istoria țarii noastre, la fel de multe voci susțin ca, in realitate, Maniu nu a avut o contribuție insemnata la momentul 1 Decembrie 1918.