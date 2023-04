101 cetăţeni străini depistaţi în timp ce încercau să treacă ilegal frontiera de vest Politistii de frontiera din nordul si vestul tarii au depistat, in ultimele 24 de ore, in cadrul unor actiuni derulate pe linia migratiei ilegale, 101 cetateni straini, de diverse cetatenii, care au incercat sa treaca ilegal frontiera individual sau sprijiniti de calauze si transportatori. Potrivit Poliției de Frontiera, in ultimele 24 de ore, la Punctul […] Articolul 101 cetateni straini depistati in timp ce incercau sa treaca ilegal frontiera de vest a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

