- Ziua Naționala a Romaniei ne aduce aminte, an dupa an, de generațiile care au cladit temeliile Romaniei Mari, de tradițiile și identitatea noastra naționala. Ne mandrim cu ceea ce Sebeșul a realizat in toamna și iarna anului 1918, cu personalitațile locale care au avut o contribuție importanta la realizarea…

- „Unirea nu a venit din sfatuirea interesata a unui numar restrans de conducatori, de fruntasi, de sefi, de oameni cu cadere, carturari si doctori” – afirmase Nicolae Iorga, dupa actul Unirii din 1918. „A dost implinita prin calduroasa dorinta a inimilor celor multi” – continua el… 1 decembrie 2019 ne…

- Pastrand traditia, si in acest an, Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova și secțiile sale din Ploiești și județ organizeaza activitati cultural-educative dedicate sarbatoririi Zilei Nationale a Romaniei – 1 Decembrie. Programul evenimentelor este urmatorul: Muzeul „Crama 1777” Valea Calugareasca,…

- Ziarul Unirea Unirea de la 1 Decembrie 1918: De ce este de evitata formula de ”Marea Unire”. Explicația unui istoric albaiulian Mai sunt doar cateva zile pana la Ziua Naționala a Romaniei. Ziua marelui eveniment ce marcheaza unirea Transilvaniei cu Romania, un moment de sarbatoare pentru poporul roman.…

- Sala Palatul Cultural a fost plina, ieri seara, la proiecția in avanpremiera a filmului „Cardinalul”, dedicat Fericitului Episcop Martir Iuliu Hossu, publicul din Blaj și din imprejurimi nedorind sa rateze intalnirea cu unul dintre cele mai așteptate filme romanești ale acestui an. La finalul proiecției,…

- Banderola tricolora purtata la 1 Decembrie 1918 de Ovidiu Gritta, implicat in organizarea garzilor romanesti din satele din imprejurimile orasului Alba Iulia si, ulterior, in perioada interbelica, sef al Politiei din Alba Iulia, Timisoara, Arad, Cluj, Chisinau, a fost expusa, marti, la exact 66 de…

- Circa o treime dintre cetatenii Republicii Moldova ar fi dispusi sa voteze unirea cu Romania, conform unui sondaj IMAS, ale carui rezultate au fost prezentate ieri la Chisinau, potrivit portalului Deschide.md, preluat de Agerpres. Astfel, 30% ar vota pentru unirea Republicii Moldova cu Romania, in timp…