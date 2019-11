”Iata un popor minunat, un popor unitar in ganduri si aspiratii, cum in aceste vremuri de generala turburare e de-a dreptul inaltator si sublim.” – Suntem mandri de adunarea dela Alba-Iulia in cea mai deplina masura. Mandrie dreapta si documentata!, statea scris intr-o publicație din Ardeal, de catre un trimis special la Alba Iulia, acolo unde la 1 decembrie 1918 se infaptuia o parte importanta din istoria Romaniei. Sunt 101 de ani de atunci.