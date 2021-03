Stiri pe aceeasi tema

- Alte 861 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova anunța Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale. Astfel, bilanțul cazurilor de COVID-19 in țara noastra a ajuns la 205.324. Numarul total teste efectuate – 2.264, dintre care 1.955…

- Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale anunța ca alți 1.217 de lucratori medicali au fost vaccinați impotriva Covid-19, in ultimele 24 de ore. Astfel, numarul total de cadre medicale vaccinate a ajuns la 5.066.

- Alte 1.550 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Despre aceasta anunța Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale. Potrivit sursei citate, din numarul total de cazuri, 6 sunt de import. Astfel, bilanțul cazurilor de COVID-19…

- Urmariți LIVE pe Noi.md, conferința de presa organizata de Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale de prezentare a rezultatelor primei zile de vaccinare impotriva COVID-19, in Republica Moldova

- Primele doze de vaccin impotriva COVID-19 vor ajunge in Republica Moldova la mijlocul lunii februarie in cadrul programului COVAX pentru a asigura accesul echitabil la vaccinurile anticoronavirus pentru tarile sarace, a informat intr-un comunicat de presa Ministerul Sanatatii, Muncii si Protectiei…

- Alte 50 de ventilatoare procurate in cadrul proiectului Bancii Mondiale „Raspuns de urgența la COVID-19 in Republica Moldova” vor fi distribuite instituțiilor medicale, republican și raionale, pentru a face fața numarului de pacienți internați cu COVID-19, in stare grava și care necesita respirație…

- CHIȘINAU, 11 ian – Sputnik. Planul Național de Imunizare anti-COVID-19 a fost publicat luni, 11 ianuarie, pe site-ul Ministerului Sanatații. © AFP 2020 / Justin TALLISOccidentul e pregatit: COVID-19 este Hitler - a venit timpul pentru o alianța cu Rusia Autoritațile iși propun, intr-o etapa…

- CHIȘINAU, 27 dec - Sputnik. Doar 359 de cazuri noi de infectare au fost inregistrate in ultimele 24 de ore in Republica Moldova. Datele actualizate au fost prezentate de Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale. Bilanțul moldovenilor infectați de la inceputul pandemiei a ajuns la 141 355…