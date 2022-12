100.000 de străini vor veni la muncă în România în 2023 Guvernul a stabilit un contingent de 100.000 de lucratori straini nou-admisi pe piata fortei de munca in anul 2023, numarul fiind similar celui din acest an. Potrivit unui comunicat al Guvernului, decizia Executivului a avut in vedere acoperirea deficitului de forta de munca inregistrat in domenii precum cel al constructiilor, in restaurante, protectie si paza, transporturi rutiere de marfuri, comert etc., avand in vedere ca acesta nu poate fi acoperit de lucratorii romani, dar si pentru a preveni situatiile in care strainii lucreaza in Romania fara forme legale. ”Masura adoptata de Guvern a fost… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Mai jos va vom prezenta informațiile pe care trebuie sa le știți in cazul in care sunteți in aceasta situație. Cum pot obține ajutor de șomaj persoanele care au lucrat in strainatate Persoanele eligibile pentru obținerea ajutorului de șomaj in Romania trebuie sa se inregistreze direct la Agenția pentru…

