100.000 de refugiaţi ucraineni în 24 de ore, anunță ONU Aproximativ 100.000 de persoane in 24 de ore au marit randurile refugiatilor din cauza luptelor din Ucraina, la peste doua saptamani de la invazia ordonata de presedintele rus Vladimir Putin, potrivit unui ultim bilant al ONU publicat duminica, relateaza AFP, potrivit Agerpres.

