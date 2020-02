100.000 de puieți vor fi plantați într-un sat din județul Cluj În martie, voluntarii sunt așteptați sa ajute la plantarea a 100.000 de puieți.



&"Dragi prieteni, când natura începe sa se dezmorțeasca înseamna ca Tașuleasa Social începe organizatul unor împaduriri. Având în vedere schimbarile climatice și dezastrele naturale din ultimii ani, avem din ce în ce mai mare nevoie de plamânii verzi care sa echilibreze aceste stari de criza. Vrem sa facem cea mai mare împadurire de pâna acum, și anume de 20 de hectare, și pentru ca este imposibil sa facem asta într-o zi,… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol: monitorulcj.ro

