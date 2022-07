100.000 de metri patrati de trotuare si alei din Iasi vor fi modernizati Primaria Municipiului Iași pregatește o licitație pentru achiziționarea lucrarilor de modernizare a trotuarelor și aleilor pietonale pe o suprafața totala de 100.000 de metri patrați. Programul de modernizare se va desfașura in perioada 2022 – 2024 și are o valoare estimata la 23.907.639,302 lei, fara TVA (28.450.090,77 lei, cu TVA. Lucrarile vor viza trotuarele și aleile pietonale din urmatoarele cartiere: Alexandru cel Bun, Dacia, Canta, Gara, Pacureț, Pacurari, Crucea Roșie, Copou, Sararie, Nicolina, Frumoasa, Tatarași, Moara de Vant, Aviației, Centru, Cantemir, Socola, Bularga, Mircea cel… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

