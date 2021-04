100.000 de locuri de vaccinare, disponibile la liber în întreaga țară Platforma naționala de informare cu privire la vaccinarea impotriva Covid 19, RO Vaccinare, anunța ca in total sunt disponibile aproape 100.000 de locuri de vaccinare. Mai exact, 98.755 de locuri sunt disponibile, fara liste de așteptare, in cele 403 centre de pe intreg teritoriul țarii. Cele mai multe locuri sunt pentru vaccinarea cu AstraZeneca, dar exista și poziții pentru celelalte doua vaccinuri. „Locuri libere centre de vaccinare active fara liste de așteptare: Pfizer- 16.601, Moderna- 5.033, AstraZeneca- 77.121. Centre de vaccinare active fara liste de așteptare: Pfizer – 157, Moderna-… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

