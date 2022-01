Stiri pe aceeasi tema

- Aleșii județeni au aprobat miercuri, 15 decembrie, cu prilejul unei ședințe ordinare de lucru, modificarea Hotararii Consiliului Judetean Mures nr. 120/2020 privind inchirierea unei suprafețe de teren și a unor spații din imobilele proprietate publica a Județului Mureș, aflate in administrarea Aeroportului…

- Potrivit unui anunț publicat pe pagina de Facebook a Craft Christmas by Delikates – Targu Mureș, in perioada 10 – 11 decembrie, in aula Palatului Culturii din Targu Mureș, va avea loc Targul de Craciun Craft Christmas al produselor și obiectelor de artizanat, oferite de catre designeri locali din Transilvania.,,Poți…

- Președintele Consiliului Județean Mureș, Peter Ferenc, a anunțat joi, 28 octombrie, cu prilejul unei conferințe de presa prilejuita de prezentarea bilanțului instituției la implinirea unui an de la depunerea juramantului, ca in perioada octombrie 2020 – octombrie 2021 autoritațile județene au finalizat…

- Doua dintre proiectele de autostrazi din Transilvania aflate in execuție au intrat pe ultima suta de metri The post Pana la sfarsitul anului se va putea circula pe autostrazile Sebes – Turda (A10) si Ungheni – Targu Mures (A3) appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Pana la sfarsitul…

- Incendiul izbucnit ieri dupa masa a distrus complet intreg centrul comercial, unde iși desfașurau activitatea economica 66 de comercianți. Cauzele sunt acum analizate, iar pompierii și polițiștii vor formula o concluzie dupa vizualizare inregistrarilor de pe camerele de supraveghere și dupa audierea…

- Biroul de presa al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) "Horea" al județului Mureș a furnizat, la ora 22.15, detalii despre incendiul izbucnit la Centrul Comercial "Transilvania" de pe strada Depozitelor din Targu Mureș. "Incendiul se manifesta foarte violent, tavanul depozitului s-a prabușit,…

- La aceasta ora, flacarile se manifesta violent, iar tavanul depozitului s-a prabușit The post FOTO: Incendiu violent la Centrul Comercial „Transilvania" din Targu Mureș! Flacarile se manifesta violent, iar tavanul depozitului s-a prabușit appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: FOTO:…

- Puțini știu ca județul Mureș are pe harta unul dintre cele mai frumoase castele din Romania. Se spune ca este și cel mai frumos exemplar din Transilvania al arhitecturii renascentiste de locuire și aparare. Satul Criș, unde ajungi din Daneș, de pe drumul care leaga Sighișoara de Mediaș, a fost cunoscut…