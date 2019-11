10.000 de voturi pe oră, în diaspora Aproape 131.000 de romani, au votat in diaspora, paba la ora 11.00. Din totalul alegatorilor, 113.485 au mers la secțiile de votare organizate peste hotare. Intr- singura ora, de la 10.00 la 11.00, au mers la urne aproape 10.000 de alegatori. In ciuda faptului ca pentru turul doi de scrutin au fost transmise cu aproximativ The post 10.000 de voturi pe ora, in diaspora appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

