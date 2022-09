Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a avertizat marti ca Rusia nu va avea „nicio mila” pentru autorii asasinarii Dariei Dughina, fiica ideologului nationalist Aleksandr Dughin, informeaza cotidianul Le Monde. „A fost o crima barbara pentru care nu va fi nicio iertare. Nu va putea fi nicio mila…

- Președintele Volodimir Zelenski i-a indeamnat pe ucraineni sa ramana vigilenți saptamana viitoare, cand se marcheaza Ziua independenței fața de regimul sovietic, informeaza The Guardian. In discursul sau, Zelenski a spus ca ucrainenii nu trebuie sa permita Moscovei sa raspandeasca „teama” printre ei,…

- Autoritațile ruse construiesc in nord-vestul țarii „cel mai mare” centru de educație militara și patriotica pentru tineret, in contextul unei militarizari mai ample a tinerilor ruși, care s-a accelerat de cand Rusia a invadat Ucraina, relateaza presa pro-Kremlin, potrivit The Moscow Times . Centrul…

- Autoritațile ruse au blocat sau au șters aproximativ 138.000 de site-uri web de cand Moscova și-a inceput invazia in Ucraina, in luna februarie, a anunțat luni procurorul general al țarii, potrivit The Moscow Times.In urma a peste 300 de solicitari din partea procurorilor, Roskomnadzor, autoritatea…

- Autoritațile de la nivel central au stabilit o serie de reguli pe baza carora se vor putea inființa noi centre de permanența. Este vorba despre o ordonanța care a aparut deja in Monitorul Oficial și care se va aplica din zilele care urmeaza și care spune clar unde vom putea avea astfel de centre. Potrivit…

- ​Ministerul britanic al Apararii afirma in evaluarea sa de sambata privind razboiul din Ucraina ca militarii ucraineni ar fi respins atacurile la scara mica ale rușilor in zona orașului Donețk, iar rușii au improvizat poduri de pontoane in Herson pentru a compensa distrugerea recenta a podurilor din…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a demis duminica seara pe procurorul general si pe seful serviciului de securitate din cauza suspiciunilor de tradare din partea unora dintre subalternii acestora in folosul rusilor, masura ce survine in ajunul unei reuniuni a UE care vizeaza intarirea sanctiunilor…

- Dupa o scadere drastica a rublei dupa ce Vladimir Putin a ordonat trupelor sale sa invadeze Ucraina pe 24 februarie 2022, moneda Rusiei s-a consolidat dramatic ca urmare a scaderii importurilor. Dar astazi, 7 iulie ea a scazut masiv cu 17% fața de dolarul american in numai 48 de ore.Rubla…