10.000 de propuneri pentru schimbarea programelor de predare la liceu

- Ministrul Educației a anunțat intr-o conferința de presa noua structura a anului școar. Astfel, primul semestru va avea 14 saptamani in loc de 17, cum are in prezent, și se va incheia inainte de vacanța de iarna. Sorin Campeanu a recunoscut ca noua structura a primului semestru “va crea dificultati…

- Numarul maxim de elevi intr-o clasa de liceu va fi 26, la filiera teoretica, fața de 28, cat este acum, și de 24, fața de 28, la filiera tehnologica, potrivit unui ordin semnat joi seara de ministrul Educației. In baza acestor criterii va fi formata cifra de școlarizare pentru anul școlar urmator. Ordinul…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat, joi, ca riscul de crestere a abandonului scolar in urma procesului deficitar de predare online este mare, anunța AGERPRES. El a subliniat, totodata, ca nu exista un feedback cu privire la ceea ce au asimilat elevii in perioada de predare online.…

- Nu sunt de acord cu forma planurilor-cadru pentru liceu propuse pentru profilul teoretic, a declarat ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, in cadrul Forumului Bunei Guvernari Locale in Educație. “Sunt probleme curente ca planurile-cadru, lansate in dezbatere publica. Cei care au lucrat la ele ințeleg…

- O școala in care 1.000 de elevi au nevoie de acțiuni remediale va primi 500.000 de lei pe luna, a anunțat Ministrul Educației. Sorin Cimpeanu a declarat la Digi24 ca plata per elev va fi de 500 de lei și ca va insista, la construcția bugetului, pentru majorarea sumelor pentru cheltuieli materiale in…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, considera ca elevii ar putea veni la școala și sambata, pentru orele de educație remediala, iar dascalii sa fie platiți in plus pentru aceste ore. “Printre cele 7.203 de școli nu este nici una care sa spuna ca nu are nevoie de nici un fel de acțiune remediala. Sunt…

- Guvernul adopta, in ședința din 6 ianuarie, o ordonanța care prelungește invațamantul online pana la inceputul semestrului II, la data de 8 februarie. Ministrul Educației a declarat ca vrea ca semestrul II sa fie organizat in formatul clasic, cu totți elevii prezenți fizic la școala. Sorin Cimpeanu…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat, luni seara, ca a trimis o adresa tuturor inspectoratelor scolare judetene, dar si tuturor universitatilor, pentru a realiza o situatie a angajatilor dispusi sa se vaccineze. Statistica ce trebuie finalizata pana in 15 ianuarie la ora 16.00, va fi decisiva…