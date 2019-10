Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Tutora - judetul Iasi au descoperit si confiscat, in urma unei actiuni de cooperare desfasurate in zona de responsabilitate, 10.000 pachete cu tigari de contrabanda, in valoare totala de 118.000 lei, marfa ce urma sa ajunga pe piata…

- Politistii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmației au descoperit, intr-un atelaj hipo condus de doi cetațeni romani, precum si la frontiera verde, aproximativ 21.200 de pachete cu tigari de contrabanda, ce urmau sa ajunga pe piața neagra de desfacere din zona. In data de 25 octombrie a.c.,…

- Polițiștii de frontiera din cadrul ITPF Sighetu Marmației au descoperit si confiscat aproximativ 13.500 pachete țigari, in valoare de 158.000 lei, marfa ce urma sa fie comercializata pe piata neagra de desfacere din zona. Azi dimineața, la nivelul Sectorului Poliției de Frontiera Sarasau – I.T.P.F.…

- In ultimele 48 de ore, in urma unor ample acțiuni desfașurate la nivelul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontiera Sighetu Marmației pe linia combaterii contrabandei, polițiștii de frontiera au confiscat peste 26.600 pachete cu țigari de proveniența ucraineana. Intreaga cantitate de tigari…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Sighetu Marmatiei – ITPF Sighetu Marmatiei au fost declansata o actiune pe linia combaterii contrabandei cu tigari, in zona de competenta. Astfel, un echipaj al politiei de frontiera a descoperit, in zona de frontiera, patru colete…

- Polițiștii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmației au descoperit, in urma unor actiuni desfasurate pe linia combaterii contrabandei cu tigari in zona de competenta, peste 26.700 pachete cu țigari de provenienta ucraineana. Un cetatean roman a fost sanctionat contraventional, iar tigarile…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Brodina – I.T.P.F. Sighetu Marmatiei au descoperit, in urma unei acțiuni pe linia combaterii contrabandei cu tigari, un autoturism de teren in care se aflau aproximativ 9.000 de pachete cu țigari, de provenienta ucraineana. Soferul…

- Polițiștii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmației au descoperit si confiscat, in ultimele 24 de ore, in urma misiunilor desfasurate la frontiera cu Ucraina, peste 12.000 pachete cu tigari de contrabanda, in valoare de 143.600 lei, marfa ce urmau sa ajunga pe piața neagra de desfacere din…