10.000 de oameni la deschiderea plajei de la Ghioroc

- Peste 10.000 de turisti au participat la deschiderea oficiala a sezonului la Plaja Ghioroc, statiunea de interes local aflata la aproximativ 20 de kilometri de municipiul Arad, care are o plaja cu nisip fin si palmieri.

- De sarbatoarea Inalțarii Domnului are loc pomenirea tuturor eroilor, ostasilor si luptatorilor romani din toate timpurile si din toate locurile, care s-au jertfit pe campurile de lupta, in lagare si in inchisori pentru apararea patriei si a credintei stramosesti, pentru intregirea neamului, libertatea…

- Fie ca sfanta sarbatoare a Invierii Domnului sa va aduca cele 4 taine divine: incredere, lumina, iubire, speranta. Tuturor locuitorilor comunei Fildu de Jos, angajaților primariei și colaboratorilor noștri le doresc sa aiba parte de multa sanatate și sarbatori fericite.Hristos a Inviat!Nicolae ALBERT,…

- Fie ca bucuria Invierii Domnului sa va aduca in suflet Liniște și Pace și Fericirea de a petrece aceste clipe magice cu cei dragi. Locuitorilor comunei Cristolț, angajaților noștri, dar și colaboratorilor le doresc sa aiba parte de sarbatori fericite.Hristos a Inviat!Ioan CHEȘELI, Primarul comunei Cristolț…

- Fie ca Sarbatoarea Sfanta a Invierii Domnului sa le aduca locuitorilor din Barla multa nadejde si pace in viata. Un Paste fericit! Primar, Gheorghe VoicuThe post Gheorghe Voicu, primarul comunei Barla, mesaj de Sfintele Paști first appeared on Universul argesean .

- Sfanta sarbatoare de Paște este un moment in care dragostea, pacea și seninatatea se unesc in numele Domnului. Tuturor locuitorilor comunei Valcau de Jos, angajaților primariei, precum și colaboratorilor noștri le doresc sa aiba parte de Paște fericit alaturi de cei dragi!Hristos a Inviat!Ioan ROȘAN,…

- Invierea Domnului sa va sporeasca sanatatea și belșugul, sa va implineasca gandurile și speranțele. Transmit pe aceasta cale cele mai alese ganduri de bine și prosperitate locuitorilor comunei Pericei, angajaților primariei, precum și colaboratorilor noștri.Paște Fericit!BONCIDAI Csaba, Primarul comunei…

- Pentru a utiliza toate resursele și spațiile de care dispune, Primaria Barcani a decis ca poate oferi spre inchiriere cele doua spații care se afla la parterul Dispensarului Uman Barcani. Spațiile au o suprafața de 18 și respectiv 24 de metri patrați, și sunt inscrise in Cartea Funciara. Primarul comunei,…