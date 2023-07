10.000 de oameni, duminică, pe Litoralul Vestului, cel mai mare ștrand din România Aproape 10.000 de oameni s-au racorit, duminica, la cel mai mare ștrand din Romania. Anunțul a fost facut de primarul Aradului, Calin Bibart Strandul este situat in spatiul incadrat de bucla Muresului, pe o suprafata de peste 20 de hectare de verdeata. Este al doilea strand ca marime din Europa situat langa o apa curgatoare. Lucrarile de constructie au fost demarate la sfarsitul anilor 60. Aleile sunt pavate, spatiul verde cu peste 65 de specii de arbori este intretinut, exista un complex de agrement cu cinci bazine ( 8.700 mp din care unu de inot, unul pentru adulti si trei pentru copii cu… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

