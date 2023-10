Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 10.000 de persoane s-au adunat miercuri in centrul Atenei, in semn de solidaritate cu palestinienii, inainte de a se indrepta catre Ambasada Israelului, a declarat politia pentru agentia France Presse.

- In plina activitate de cateva zile, dupa un turneu in țarile arabe, șeful diplomației americane, Antony Blinken, a revenit luni in Israel pentru a incerca sa atenueze criza umanitara din Fașia Gaza, anunța luni „The Washington Post”. „Riscul continuarii unei escaladari este foarte serios”, scrie cotidianul…

- Presedintele Autoritatii Palestiniene, Mahmoud Abbas, a afirmat la sfarsitul saptamanii trecute ca „politicile si actiunile Hamas nu reprezinta poporul palestinian”, scrie AFP, preluat de Agerpres. Insa, ulterior, agenția oficiala de știri a Autoritații Palestiniene Wafa a eliminat referirea directa…

- Premierul palestinian Mohammed Shtayyeh a acuzat vineri Israelul ca a comis un "genocid" in Gaza, bombardata de armata israeliana in razboiul impotriva miscarii islamiste Hamas, care controleaza Fasia Gaza, relateaza AFP."Poporul nostru din Gaza este supus unui genocid, iar Gaza a devenit o zona…

- Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, a sosit vineri la Tel Aviv, pentru o vizita in semn de solidaritate cu Israelul, inca sub soc dupa atacul sangeros lansat in urma cu aproape o saptamana de miscarea islamista palestiniana Hamas, informeaza AFP.

- Ambasada Israelului la Bucuresti a organizat joi, in Parcul Izvor, un miting pentru sustinerea Israelului, dupa atacurile Hamas. Astfel, cateva sute de persoane s-au strans la mitingul „Solidari cu Statul Israel” pentru a sustine poporul israelian in lupta impotriva terorismului. Numarul participantilor…

- Insulele Rhodos, Corfu, Evia, Creta și mai multe zone din apropierea Atenei au fost arse pentru mai bine de o saptamana in care s-au inregistrat cele mai ridicate temperaturi din Grecia. Specialiștii au dat vina imediat pe schimbarile climatice, fenomenul El Nino și incalzirea globala cauzata de poluare. In…

- Prim-ministrul elen, Kyriakos Mitsotakis, a declarat marți, 25 iulie, ca pentru Grecia vara va fi dificila in continuare, subliniind ca nu exista o „aparare magica” in fața incendiilor de vegetație care afecteaza mai multe zone ale țarii, relateaza publicația locala Proto Thema.„Ne așteapta inca o vara…