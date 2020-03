Stiri pe aceeasi tema

- O persoana din Braila a fost amendata cu 10.000 de lei pentru ca nu a respectat procedurile la revenirea in țara dintr-o zona afectata de coronavirus. Tot la Braila, o persoana din conducerea Tribunalului a mers la serviciu, deși se intorsese dintr-o zona de risc a Italiei.Potrivit Direcției…

- Daniel Daianu, președintele Consiliului Fiscal, a vorbit, miercuri seara, la Realitatea PLUS despre deficitul bugetar al Romaniei, in contextul in care CE a cerut ca Romania sa se incadreze sub ținta de 3% pana la finalul anului 2022. Daianu a explicat ca politicienii trebuie sa ia masuri pentru a…

- O persoana domiciliata in Blaj a fost identificata, pe strada, deși aceasta ar fi trebuit, conform prevederilor legale, sa fie la domiciliu pentru o perioada de 14 zile de la intrarea in tara. Inspectorii DSP au sancționat persoana in cauza cu amenda in cuantum de 10.000 lei, pentru incalcarea prevederilor…

- Conform stiripesurse.ro, s-a confirmat primul caz de coronavirus din Romania! Este vorba despre o persoana din Gorj, care a intrat in contact cu cetațeanul italian. Articolul ULTIMA ORA! Primul caz de coronavirus in Romania: Este o persoana din Gorj apare prima data in Monitorul de Vrancea .

- 17 persoane sunt in carantina in Romania, dupa ce s-au aflat in zone unde sunt numeroase cazuri de infectare cu coronavirus, iar alti aproximativ o mie de oameni sunt izolati la domiciliu, au anuntat, luni seara, autoritatile. Ministrul de Interne, Marcel Vela, a spus ca, in Neamt, doua persoane venite…

- Asigurarea culoarelor speciale de debarcare in incinta aeroporturilor, distribuirea de masti pentru toti pasagerii si protectia personalului Postei Romane care manipuleaza corespondenta ce provine din zonele afectate de coronavirus sunt printre masurile care vor fi implementate in regim de urgenta…

- Autoritațile sanitare din județul Buzau sunt in alerta, dupa ce o femeie care s-a intors din Italia a sunat la 112 și a spus ca a intrat in contact cu o persoana suspecta de coronavirus, potrivit Știri de Buzau. Duminica seara, buzoianca a coborat din autocarul care o aducea din Italia, unde fusese…

- O persoana aflata in cursa aeriana Varsovia - Cluj-Napoca a fost preluata, marti, de pe aeroportul clujean, intrucat a anuntat ca este posibil sa fi venit in contact cu o persoana cu suspiciune de infectie cu coronavirus.