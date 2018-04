10.000 de euro pentru formarea profesionala a angajatilor Primariei Constanta Municipalitatea isi trimite din nou angajatii la pregatire si pune la bataie 50.000 de lei fara TVA, peste 10.000 de euro, pentru achizitia unui curs de antreprenoriat aferent proiectului "Masuri integrate pentru o viat mai bunaldquo;. Prestarea serviciilor de formare profesionala vizeaza antreprenoriatul. 100 de angajati selectati vor urma aceste cursuri in cinci serii, 105 ore de formare serie . Examenul final se va organiza in conformitate cu Metodologia ANC. Ofertele pot fi transmise de ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol: ziuaconstanta.ro

