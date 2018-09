Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența Timis a fost anunțat cu privire la producerea unui accident rutier pe centura municipiului Timișoara in care au fost implicate doua autoturisme. The post Grav accident rutier langa Timișoara appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .

- Accidentul s-a petrecut pe centura Timișoarei, pe porțiunea dintre Dumbravița și Covaci. Doua autoturisme s-au ciocnit frontal, iar unul dintre ele a ricoșat in afara parții carosabile. Trei persoane au fost ranite și transportate la spital, spun pompierii timișoreni. „Inspectoratul…

- Un tanar de 25 de ani a murit, duminica, dupa ce mașina in care se afla a fost lovita de un tren de calatori, care circula pe ruta Reșița – Timișoara, in care se aflau aproximativ 60 de persoane, la locul accidentului fiind solicitat sa intervina și elicopterul SMURD, conform Mediafax.Accidentul…

- Doi turisti din Timisoara, aflati in concediu pe litoral, s-au accident miercuri dupa-amiaza dupa ce skijet-ul cu care faceau agrement pe mare, la Mamaia, in zona hotelului Rex, s-a izbit violent de stabilopozii unui dig de protectie, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU)...

- O tanara care voia sa fure, in noaptea de duminica spre luni, hainele donate la Timișoara pentru saraci a ramas blocata in containerul in care erau colectate acestea. Femeia de 23 de ani a cazut in interiorul containerului prin trapa acestuia cand intenționa sa fure haine. Ea a fost salvata, in cele…

- Drumul National 10 Buzau – Brașov a fost inchis, miercuri, in jurul pranzului, din cauza precipitatiilor abundente si a caderilor de pietre si bolovani, in zona barajului Siriu, un autoturism fiind avariat. Aceasta masura s-a impus din cauza ca un bolovan a avariat o mașina și in continuare sunt caderi…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența “UNIREA” al județului Alba a participat intre 12 și 14 iunie 2018, la faza zonala a Competitiei Nationale de Descarcerare si Prim Ajutor Calificat. Competitia, a fost organizata de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „BANAT” al judetului Timiș și a reunit…

- Sute de locuri de munca sunt puse la dispoziția timișorenilor care fie acum cauta sa faca primii pași in cariera, fie s-au decis ca au nevoie de o schimbare, la prima ediție TimJob Expo. Pentru prima data in istoria acestor evenimente, la targul organizat de Inform Media, compania care editeaza ziarele…